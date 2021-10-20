Кулеба - Лаврову на заяву про Нормандію: плювок в обличчя Франції та Німеччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова його російського колеги Сергія Лаврова про ініціативу України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг Кулеби .

Кулеба заявив, що німецький та французький міністри готові до нормандської зустрічі.

"А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це плювок в обличчя Франції та Німеччини", - заявив Кулеба.

За його словами, лідери чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч, яка підготує грунт для саміту.

"Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленностями лідерів держав нормандського формату. Я закликаю свого російського візаві перестати від нас ховатися, набратися мужності та сісти за стіл переговорів", - заявив Кулеба.