ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лавров звинуватив Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:42
Лавров звинуватив Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив главу МЗС України Дмитра Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі. Раніше український міністр сказав, що президент РФ Володимир Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Кулеба ніби-то спотворює факти, говорячи про ніби-то обіцянку Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" в ході розмови з лідерами Німеччини і Франції Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном.

"Якщо Кулеба каже, що Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ, це вже спотворення. Він обіцяв лише доручити подивитися, як можна вийти на результативну зустріч глав зовнішньополітичних відомств", - сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємл, Кулеба відповів Лаврову на заяву про Нормандію: плювок в обличчя Франції та Німеччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лавров Дмитро Кулеба Нормандський формат
NEWS
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі