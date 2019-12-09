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В мерії Одеси проходять обшуки

Новини » Політика     09.12.2019 - 15:49
В мерії Одеси проходять обшуки
Илюстративное фото (wikipedia.org)

Обшуки проводить НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в підрозділах Одеської мерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram.

Зазначається, що обшуки проходять в департаментах фінансів та комунальної власності.

"Уточнюємо: обшуки проводить НАБУ. В рамках якого кримінального провадження, поки не відомо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада, співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури проводили обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів. У той же день у Києві був призначений суд по справі мера Одеси Геннадія Труханова, на який він не з'явився.

В СБУ заявили, що обшук проводили за фактом привласнення майна через зловживання службовим становищем чиновниками міськради.

Сьогодні, 9 грудня, Вищий антикорупційний суд провів чергове судове засідання по справі про звинувачення Геннадія Труханова в декларації недостовірної інформації. Дата засідання суду знову збіглася з датою обшуків.

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