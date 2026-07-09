ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В сеть слили данные 20 тысяч сотрудников "Алабуги", где собирают "Шахеды"

19:37 09.07.2026 Чт
2 мин
Какие именно данные сотрудников "Алабуги" были рассекречены?
aimg Иван Носальский
В сеть слили данные 20 тысяч сотрудников "Алабуги", где собирают "Шахеды" Иллюстративное фото: данные россиян, которые собирают "Шахеды", появились в открытом доступе (defence-ua.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Исследователи обнародовали масштабную базу данных с профилями около 20 тысяч работников российского завода в "Алабуге", где производят ударные беспилотники "Шахед".

Как передает РБК-Украина, об этом в Telegram-канале сообщил военный Виктор Андрусив.

Какая информация попала в открытый доступ?

OSINT-исследователи создали отдельную страницу для каждого сотрудника предприятия в "Алабуге". Все досье выложили в открытый доступ.

Теперь в сети можно найти следующие персональные данные российских производителей дронов:

  • фотографии, полные имена и даты рождения;
  • должности, структурные подразделения, телефонные номера и электронные почты;
  • домашние адреса, ИНН, страховые номера и паспортные данные;
  • ссылки на личные профили в социальных сетях.

Авторы проекта подчеркивают, что публикация базы необходима, чтобы задокументировать всех лиц, причастных к обеспечению работы этого военного предприятия.

Именно этот завод производит ударные БПЛА типа "Шахед", которыми российская армия регулярно атакует украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.

База данных сотрудников "Алабуги" доступна по ссылке.

"Алабуга"

"Алабуга" - крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Во время полномасштабной войны она превратилась в основной центр сборки российских ударных дронов "Шахед".

К слову, только недавно OSINT-исследователи заметили, что Россия активно расширяет главный завод по производству "Шахедов" в "Алабуге".

В частности, на спутниковых снимках зафиксировали строительство новых производственных цехов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером