В сеть слили данные 20 тысяч сотрудников "Алабуги", где собирают "Шахеды"

Исследователи обнародовали масштабную базу данных с профилями около 20 тысяч работников российского завода в "Алабуге", где производят ударные беспилотники "Шахед".

Как передает РБК-Украина , об этом в Telegram-канале сообщил военный Виктор Андрусив.

Какая информация попала в открытый доступ?

OSINT-исследователи создали отдельную страницу для каждого сотрудника предприятия в "Алабуге". Все досье выложили в открытый доступ.

Теперь в сети можно найти следующие персональные данные российских производителей дронов:

фотографии, полные имена и даты рождения;

должности, структурные подразделения, телефонные номера и электронные почты;

домашние адреса, ИНН, страховые номера и паспортные данные;

ссылки на личные профили в социальных сетях.

Авторы проекта подчеркивают, что публикация базы необходима, чтобы задокументировать всех лиц, причастных к обеспечению работы этого военного предприятия.

Именно этот завод производит ударные БПЛА типа "Шахед", которыми российская армия регулярно атакует украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.

База данных сотрудников "Алабуги" доступна по ссылке.

"Алабуга"

"Алабуга" - крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Во время полномасштабной войны она превратилась в основной центр сборки российских ударных дронов "Шахед".