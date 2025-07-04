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Сеть разрывает новый тренд - напитки с куркумой: как это работает для красоты и здоровья

Пятница 04 июля 2025 13:19
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Сеть разрывает новый тренд - напитки с куркумой: как это работает для красоты и здоровья Фото: Для чего пить напиток с куркумой (tyla.com)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время в социальных сетях, в частности на TikTok, набирает популярность древняя восточная специя - куркума, которая, похоже, переживает свое второе рождение как суперфуд. Но действительно ли она является панацеей, как утверждают многие инфлюенсеры?

Ответ на этот вопрос - читайте в материале РБК-Украина со ссылкой на Tyla.

Новый тренд - напитки с куркумой

Стоит лишь поискать этот ингредиент на платформе TikTok, и вы увидите тысячи видео: от рецептов "золотого молока" до добавок и латте. Но почему куркума сейчас в центре внимания и каковы её якобы полезные свойства? Рассказываем, что вам нужно знать об этом растущем пищевом тренде.

Что такое куркума?

Куркума - это ингредиент насыщенного оранжевого цвета, который можно найти на полке со специями. Она является близким родственником имбиря, происходит из азиатского растения и используется в кулинарии сотни лет. В последнее время она стала центральным элементом китайской и индийской медицины благодаря своим предполагаемым целебным свойствам.

Почему люди используют куркуму?

Как вы, возможно, уже видели в TikTok, люди включают куркуму в свой ежедневный рацион, добавляя ее в утренний смузи или заваривая в чай. Но каковы же полезные свойства куркумы и стоит ли она такого ажиотажа?

Нутрициолог Лорен Джонсон Рейнольдс рассказала об удивительных полезных свойствах этого кухонного продукта.

"Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое известно своими противовоспалительными свойствами", - объясняет Лорен.

"Некоторые утверждают, что ее эффективность сопоставима с фармацевтическими препаратами, и она может быть полезной для тех, кто имеет проблемы с суставами или такие заболевания, как артрит. Также считается, что воспаление может быть связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, желудочно-кишечными расстройствами, такими как болезнь Крона, метаболическими заболеваниями, такими как диабет, психическими заболеваниями и даже некоторыми видами рака", - добавила врач.

По словам Лорен, куркума также богата антиоксидантами, которые могут помочь нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме. Проще говоря, она имеет силу уменьшать воспаление, усиливая собственные антиоксидантные ферменты организма, что может предотвратить развитие диабета, проблем с психическим здоровьем и даже желудочно-кишечных расстройств.

"Использование куркумы в медицинских целях - это давняя практика, но её недавняя популярность может частично быть связана с изменением подхода к более естественным методам лечения", - объясняет Лорен.

Как работает куркумин?

Секрет магии куркумы - это активный ингредиент под названием куркумин. Обладая антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, куркумин, как утверждается, может защищать организм от свободных радикалов (это загрязнение или солнечный свет), одновременно защищая клетки от повреждений.

В свою очередь, это может уменьшить риск состояний, вызванных воспалением, таких как сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные расстройства и метаболические заболевания, такие как диабет.

Как включить куркуму в свой ежедневный рацион?

Существует множество различных способов включить куркуму в ваш рацион, независимо от того, хотите ли вы начать с утреннего смузи или предпочитаете латте с куркумой.

Если вы не хотите лишних хлопот, Лорен рекомендует попробовать купить добавку с куркумой.

@sophie.riichards

Day 24 ANTI-INFLAMMATORY SHOTS So it’s day 24 of posting anti-inflammatory tips that I’m finding - and my current obsession is these tumeric and ginger shots (especially after finding out that they literally don’t work if you don’t have some KEY Ingredients!) I literally throw all the ingredients into the blender:

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