В сети появился фейк об "усилении" ТЦК в одной из областей: в военкомате опровергли

Как отмечается, в соцсетях распространилась информация, что якобы на "усиление" Днепропетровского ТЦК 18 мая должны прибыть военнослужащие из ТЦК других областей Украины.

В сети утверждают, что "усилить" ТЦК приедут несколько сот военных. Днепропетровский областной ТЦК опровергает эту информацию.

"Источник - российские пропагандистские ресурсы, пытающиеся разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных сил Украины в целом", - говорится в сообщении.

Оперативное командование "Восток" отмечает, что никаких "усилений" личным составом из других ТЦК в Днепропетровской, Запорожской и других областях не планируется.