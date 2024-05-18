У мережі з'явився фейк про "посилення" ТЦК в одній з областей: у військкоматі спростували

У мережі поширюється фейк про нібито "посилення" ТЦК у Дніпропетровській області військовими з інших регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Як зазначається, у соцмережах поширилася інформація, що нібито на "посилення" Дніпропетровського ТЦК 18 травня мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України.
У мережі стверджують, що "посилити" ТЦК приїдуть декілька сотень військових. Дніпропетровський обласний ТЦК спростовує цю інформацію.
"Джерело - російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних сил України в цілому", - йдеться у повідомленні.
Оперативне командування "Схід" наголошує, що жодних "посилень" особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях не планується.
Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, новий про мобілізацію офіційно набрав чинності. Документ уточнює норми про військовий облік, відстрочку, бронювання, покарання для ухилянтів, виплати військовим тощо.
Крім того, згідно з законом, військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити у декілька способів, зокрема і онлайн. Для цього Міноборони запустило спеціальний мобільний застосунок "Резерв+".
Великий гайд по новому закону про мобілізацію в Україні - дивіться за посиланням.
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