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В сети появились фото поврежденного российского "Ростова" после атаки на Севастополь

Иллюстративное фото: подлодка "Ростов-на-Дону" (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за атаки на Севастополь 13 сентября российский корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

На кадрах, вероятно, видно повреждение подлодки "Ростов-на-Дону" после атаки 13 сентября.

 

Атака на Севастополь

Ночью 13 сентября в Севастополе раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Из-за удара был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Однако Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщило, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Через несколько дней командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

Позже в Силах спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь, а пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российские плавсредства превратились на детали.

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