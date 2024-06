В сети появились новые спутниковые снимки пораженного Су-57 в Ахтубинске: что из них выяснилось

Как отмечают в издании, на втором изображении показаны самолеты аналогичного типа, расположенные на аэродроме после атаки на аэродром "Ахтубинск".

"Как и на снимке ГУР, на нем видны обгоревшие следы и небольшая воронка слева от кабины среднего самолета. Как мы отметили вчера, взрыв и особенно шрапнель от столь близкого взрыва, скорее всего, проделали бы в самолете дыры и причинили бы другие повреждения", - говорится в сообщении.

В издании был замечен еще один обгоревший след в задней части самолета, который выглядит как небольшая дыра от удара в бетоне.

Как отмечает журналист Говард Альтман, более широкие изображения "до" и "после" предлагают гораздо больше контекста и возможностей для сравнительного анализа.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2

— Howard Altman (@haltman) June 10, 2024