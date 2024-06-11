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В сети появились новые спутниковые снимки пораженного Су-57 в Ахтубинске: что из них выяснилось

Фото: поражение Су-57 на аэродроме Ахтубинск (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области помимо пораженного Су-57 находились еще два самолета аналогичного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Как отмечают в издании, на втором изображении показаны самолеты аналогичного типа, расположенные на аэродроме после атаки на аэродром "Ахтубинск".

"Как и на снимке ГУР, на нем видны обгоревшие следы и небольшая воронка слева от кабины среднего самолета. Как мы отметили вчера, взрыв и особенно шрапнель от столь близкого взрыва, скорее всего, проделали бы в самолете дыры и причинили бы другие повреждения", - говорится в сообщении.

В издании был замечен еще один обгоревший след в задней части самолета, который выглядит как небольшая дыра от удара в бетоне.

Как отмечает журналист Говард Альтман, более широкие изображения "до" и "после" предлагают гораздо больше контекста и возможностей для сравнительного анализа.

 

 

Атака на Су-57 в России

Накануне, 9 июня, в ГУР сообщили о поражении самолета Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. В частности, поражение было подтверждено спутниковыми снимками. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.

Позже в ГУР узнали реакцию Кремля на поражение Су-57. По словам разведчиков, Кремль и лично диктатор Владимир Путин очень горячо и ощутимо отреагировали на поражение истребителя Су-57.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", - читайте в материале РБК-Украина.

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