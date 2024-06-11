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У мережі з'явились нові супутникові знімки ураженого Су-57 в Ахтубінську: що з них з'ясувалось

Фото: ураження Су-57 на аеродромі Ахтубінськ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області крім ураженого Су-57 знаходились ще два літаки аналогічного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Як зазначають у виданні, на другому зображенні показані літаки аналогічного типу, розташовані на летовищі після атаки на аеродром "Ахтубінськ".

"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", - йдеться в повідомленні.

У виданні помітили ще один обгорілий слід в задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні.

Як зазначає журналіст Говард Альтман, ширші зображення "до" і "після" пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу.

 

 

Атака на Су-57 в Росії

Напередодні, 9 червня, в ГУР повідомили про ураження літака Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Зокрема ураження було підтверджено супутниковими знімками. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.

Пізніше в ГУР дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57. За словами розвідників, Кремль та особисто диктатор Володимир Путін дуже гаряче та відчутно відреагували на ураження винищувача Су-57.

Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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