У мережі з'явились нові супутникові знімки ураженого Су-57 в Ахтубінську: що з них з'ясувалось

На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області крім ураженого Су-57 знаходились ще два літаки аналогічного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
Як зазначають у виданні, на другому зображенні показані літаки аналогічного типу, розташовані на летовищі після атаки на аеродром "Ахтубінськ".
"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", - йдеться в повідомленні.
У виданні помітили ще один обгорілий слід в задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні.
Як зазначає журналіст Говард Альтман, ширші зображення "до" і "після" пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу.
Напередодні, 9 червня, в ГУР повідомили про ураження літака Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Зокрема ураження було підтверджено супутниковими знімками. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.
Пізніше в ГУР дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57. За словами розвідників, Кремль та особисто диктатор Володимир Путін дуже гаряче та відчутно відреагували на ураження винищувача Су-57.
Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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