В сети рассказали, как спасали кота после мобилизации хозяина: реакция ТЦК

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Спасение кота из закрытой квартиры после мобилизации хозяина

В среду, 8 января 2025 года, общественная организация "Зоопатруль Украина", специализирующаяся на лечении и адопции пострадавших от войны животных, сообщила в своем Facebook о случае, связанном якобы с мобилизационным процессом.

"Владельца этого котика ТЦК забрало прямо с улицы и даже не позволили передать ключи от квартиры знакомым", - написали зоозащитники.

Они уточнили, что "рыженький шесть дней просидел закрытый без воды".

"Сперва он громко мяукал, а потом внезапно перестал. Соседи стали переживать из-за этого. Когда мы приехали на вызов, то больше всего боялись, что уже случилось непоправимое", - говорится в публикации "ЗооПатруль UA".

Отмечается, что дверь квартиры открыли "под наблюдением полиции" и "с разрешения владельца".

"Оказалось, что котик застрял в форточке на балконе. Наш Дмитрий Ревнюк говорил, что это был едва ли не первый кот, которого он не смог посадить в переноску. Котик обнял его лапками, прижался мордочкой и стал громко мурчать. Так, обнявшись, они и доехали до приюта", - сообщили активисты.

Спасение животного (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Уточняется, что "котик был очень обезвожен, на стрессе он не ел".

Учитывая это, ему ставили капельницы для восстановления и впоследствии пытались откормить.

Кормление пострадавшего кота (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Активисты пообещали также (с разрешения владельца) искать животному (когда ему станет лучше) новую семью.

Публикация "ЗооПатруль UA" (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Кроме того, зоопатруль опубликовал видео, на котором было зафиксировано спасение кота.

Решение бытовых вопросов во время мобилизации: объяснение ТЦК

Во вторник, 14 января, заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак во время пресс-конференции Сухопутных войск Украины на тему "Мобилизация" (о правах и обязанностях граждан во время мобилизации) рассказала, что исходя из собственного опыта, о подобных случаях не знает.

"Из своего опыта... хочу сказать, мне такие случаи неизвестны... Ни о невозможности граждан пообщаться (в рамках мобилизационных процессов, - Ред.) с родственниками, ни насчет решения каких-то бытовых вопросов, ни насчет передачи ключей", - сообщила она.

Представительница территориального центра комплектования и социальной поддержки добавила, что, действительно, недавно обнаружила видео, "где гражданин говорит о том, что он попал в ТЦК, и у него шесть дней был один котик".

"Мне больше об этом ничего не известно. Мы такой деятельности не допускаем... Единственное, что хочу сказать: на решение бытовых вопросов, действительно, гражданину отводится время", - отметила Козак.

Она объяснила, что действующим законодательством Украины определено (для граждан, прибывших в ТЦК и СП самостоятельно), что "если они подлежат мобилизации, срок их явки и будущей мобилизации определяется двумя месяцами".

"Для граждан, которые были доставлены нарушителями, такой нормы, привилегии, нет", - отметила военнослужащая.

Она напомнила, что учебный центр или распределительный пункт - это "не место лишения свободы".

"Туда - нормальный допуск. Конечно, с учетом определенных ограничений, режимов... Но туда прибывают и родственники, и знакомые, и даже адвокаты. И там оказывается полная профессиональная медицинская помощь", - рассказала заместитель начальника столичного РТЦК и СП.

Она уточнила, что речь идет о периоде (этапе), в рамках которого человек сначала попадает на распределительный пункт и затем отправляется на базу общей военной подготовки.

"Это не помещение, где кого-то лишают свободы, и незаконно удерживают, и не допускают... Поэтому полностью я не поддерживаю этот тезис", - подытожила Козак.