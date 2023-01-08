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В сети сообщают о пожаре на металлопрокатном заводе в оккупированном Донецке

Фото: оккупированном Донецке горит металлопрокатный завод (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Донецке пожар. Вероятно, он произошел на территории металлопрокатного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, в сети пишут, что сегодня в результате "прилетов" в оккупированном Донецке на металлопрокатном заводе вспыхнул пожар.

Telegram-каналы публикуют видео на котором видно, как из района завода поднимается столб дыма.

Сообщается, что сейчас на территории слышны взрывы, вероятно, в результате детонации.

Напомним, что сегодня ночью во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации хранившихся снарядов россиян на заводе "Гидромаш".

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ДонецкПожар