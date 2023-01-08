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В мережі повідомляють про пожежу на металопрокатному заводі в окупованому Донецьку

Фото: окупованому Донецьку горить металопрокатний завод (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Донецьку пожежа. Ймовірно, вона сталася на території металопрокатного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, в мережі пишуть, що сьогодні нібито внаслідок "прильотів" в окупованому Донецьку на металопрокатному заводі спалахнула пожежа.

Telegram-канали поширюють відео на якому помітно, як з району заводу здіймається стовп диму.

Повідомляється, що зараз на території чути вибухи, ймовірно, внаслідок детонації.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів росіян, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДонецькПожежа