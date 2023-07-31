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В сети сообщают о громких взрывах в оккупированном Симферополе

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму сегодня, 31 июля, сообщают о серии громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в городе прозвучало по меньшей мере три очень громких взрыва.

"Что за взрывы в Симферополе в районе центрального автовокзала", - говорится в сообщении.

Также местные сообщили, что возле седьмой больницы был слышен взрыв.

"Слышен взрыв, 4 раза, причем довольно громко", - пишут в Telegram.

Взрывы в Крыму

Во временно подконтрольном российским оккупантам Крыму в последнее время существенно увеличилось количество взрывов. Они обычно происходят на военных объектах захватчиков, на складах боеприпасов, объектах логистики и так далее.

Напомним, что утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. В РФ заявили о якобы "атаке беспилотников".

Оккупационные "власти Крыма" также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе. Партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс".

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