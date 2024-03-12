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В сети сообщили, что над Крымом заметили российский А-50 (фото)

Иллюстративное фото: в сети сообщили, что над Крымом заметили российский А-50 (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сегодня, 12 марта, заметили над территорией временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

По информации канала, А-50 пролетал над Севастополем. 

Фото: А-50 пролетел над Севастополем (t.me/Crimeanwind)

В "Крымском ветре" отметили, что информацию передали украинским защитникам. Фото опубликовали с задержкой. 

Уничтожение А-50

Напомним, 14 января источники РБК-Украина сообщили о том, что украинские защитники сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50

При этом уже 23 февраля наши защитники смогли уничтожить второй А-50. Это также произошло над акваторией Азовского моря. 

Всего у России было девять таких самолетов, но часть из них небоеспособны. 

Более детально о том, почему уничтожение А-50 играет важную роль для Украины, - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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