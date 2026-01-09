В сети сообщили о якобы остановке всех ТЭС "Центрэнерго": что говорят в ЦПД

Обстрел Украины в ночь на 9 января

Войска РФ ночью 9 января массированно атаковали Украину. Известно о многочисленных повреждениях жилых домов, критической инфраструктуры, возгорании автомобилей, складских помещений, гаражей и тому подобное.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Стоит отметить, что ночью враг применил одну баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ. Вероятно, речь идет о запуске "Орешника".

Так, в Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших, кроме того повреждены дома, возникло несколько пожаров. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.

Кроме того, во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.