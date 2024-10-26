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В сети сообщили о якобы взяточничестве во Львовском ТЦК. Военные отреагировали

Львов, Суббота 26 октября 2024 13:09
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В сети сообщили о якобы взяточничестве во Львовском ТЦК. Военные отреагировали Фото: во Львовском ТЦК отреагировали на заявление о якобы задержании сотрудника (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили о якобы задержании сотрудника Львовского ТЦК за коррупцию. В военкомате отрицают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.

Что произошло

В пятницу, 25 октября, ряд львовских Telegram-каналов сообщил о задержании "с поличным" возле ТРЦ "Ашан" в Сокольниках начальника группы морально-психологического обеспечения Сыховского районного ТЦК и СП Львова.

Его якобы поймали при получении 2 тысяч долларов взятки. Как отмечали в сети, чиновник якобы требовал взятку от военнослужащего ТЦК за непривлечение к ответственности за пребывание на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения и неперевод на службу на восток.

Реакция ТЦК

Львовский областной ТЦК опровергает информацию о СМИ о задержании сотрудника.

"Заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности ни в коем виде. Это информационный вброс, направленный на формирование негативного имиджа военнослужащих Сыховского районного ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Также военные напомнили о наказании за распространение ложной информации и препятствование деятельности ВСУ.

В ТЦК подчеркнули, что компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства по защите законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан.

Скандалы из ТЦК

Напомним, на днях в Киеве разоблачили схему незаконного уклонения от мобилизации. К ней причастны работники Голосеевского районного ТЦК. У участников схемы нашли 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.

Также недавно правоохранители разоблачили начальника Тернопольского районного ТЦК. Он потребовал взятки за отсрочку от мобилизации.

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Львов ТЦК Коррупция Мобилизация в Украине
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