У мережі повідомили про нібито хабарництво у Львівському ТЦК. Військові відреагували
У мережі заявили про нібито затримання співробітника Львівського ТЦК за корупцію. У військкоматі заперечують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Що сталося
У п'ятницю, 25 жовтня, низка львівських Telegram-каналів повідомила про затримання "на гарячому" біля ТРЦ "Ашан" в Сокільниках начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського районного ТЦК та СП Львова.
Його нібито спіймали під час отримання 2 тисячі доларів хабаря. Як зазначали у мережі, посадовець нібито вимагав хабар від військовослужбовця ТЦК за непритягнення до відповідальності за перебування на робочому місці в стані наркотичного спʼяніння та непереведення на службу на схід.
Реакція ТЦК
Львівський обласний ТЦК спростовує інформацію ЗМІ про затримання співробітника.
"Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.
Також військові нагадали про покарання за поширення неправдивої інформації та перешкоджання діяльності ЗСУ.
У ТЦК наголосили, що компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян.
Скандали з ТЦК
Нагадаємо, днями у Києві викрили схему незаконно ухилення від мобілізації. До неї були причетні працівники Голосіївського районного ТЦК. В учасників схеми знайшли 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.
Також нещодавно правоохоронці викрили начальника Тернопільського районного ТЦК. Він вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.
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