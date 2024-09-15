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В сети показали первые спутниковые снимки Курской области после контратаки россиян

Курск, Воскресенье 15 сентября 2024 13:07
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В сети показали первые спутниковые снимки Курской области после контратаки россиян Фото: появились спутниковые снимки Курской области после контратаки россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Появились первые спутниковые снимки после контратаки российских войск в Курской области. Зафиксирован пожар возле одного из новых мостов у реки Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало снимки со спутника Глушковского района Курской области, где недавно россияне начали наступательные действия. Там на левом берегу реки Сейм появились два новых понтонных моста.

На снимках можно заметить, что между 7 и 14 сентября российские военные построили новую понтонную переправу в селе Званное и возобновили еще одну на прежнем месте между селами Званное и Глушково.

В полутора километрах южнее восстановленной переправы на снимке за 14 сентября можно увидеть следы масштабного пожара.

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области идет наступательная операция Сил обороны Украины. В Курской области была создана военная комендатура.

Украина контролирует более 100 населенных пунктов. Как объяснял президент Владимир Зеленский, операция ВСУ в Курской области предотвратила угрозу для северных областей Украины.

На днях стало известно, что россияне проводят контратаки в Курской области. По словам Владимира Зеленского, операция в Курской области идет по плану.

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