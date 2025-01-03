В сети показали авиабомбы AASM Hammer на украинских Су-25: СМИ объяснили преимущество для ВСУ

В сети появилось видео на котором, вероятно, показан процесс боевого применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer на модифицированных штурмовиках Су-25. Это может дать преимущество для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что предшествовало

В соцсетях появилось видео, на котором впервые продемонстрировано боевое применение французских управляемых авиабомб AASM Hammer с модифицированных штурмовиков Су-25 Воздушных Сил ВСУ.

Стоит заметить, что ранее в сети уже распространялась информация о применении этих бомб и "апгрейд" Су-25. Однако на новом видео впервые показано детальное их использование.

Что это может значить для ВСУ

Как отметили в Defense Express, применение этих авиабомб точно свидетельствует о проведенной модификации на украинских СУ-25. На видео показано два таких самолета. Один Су-25 в боевом вылете может взять две AASM Hammer.

В то же время, механика сброса AASM Hammer с Су-25 тоже достаточно специфическая. Пуск бомбы происходит с кабрирования, для чего на Су-25 необходимо поднять нос вверх под определенным углом, а к точке сброса самолеты летят на малой высоте.

На видео можно увидеть, что с Су-25 сбрасывают также и "морские" бомбы AASM Hammer. Они имеют определенную особенность - такие бомбы имеют бетонное покрытие для того, чтобы минимизировать эрозию в условиях открытого моря, такая практика принята на авианосцах ВМС США.

Вероятно, на видео показано лето прошлого года, что хронологически совпадает с появлением первого сообщения об "апгрейде" Су-25 под французские бомбы AASM Hammer.

В Defense Express считают, что возможность использования французских управляемых авиабомб дает нашей штурмовой авиации определенное преимущество над штурмовиками ВКС РФ. Ведь сами россияне жалуются, что их Су-25 так и не были адаптированы для применения управляемых бомб с модулями УМПК.

AASM Hammer для Украины

Стоит напомнить, во Франции в начале 2024 года заявили, что передадут Украине около 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно. Поставки, вероятно, начались в январе 2024 года и продлятся как минимум до конца года. Это значит, что украинские военные получат не менее 600 французских управляемых авиационных бомб.