В сети пишут о задержании сотрудников ТЦК на Киевщине: назначено расследование

Что известно о задержании

В сети распространилась информация о задержании ряда лиц во время совместных мероприятий СБУ и прокуратуры. Среди задержанных могли быть военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Киевской области.

Начальник Киевского областного ТЦК и СП назначил служебное расследование. Руководство как районного, так и областного ТЦК находится на постоянной связи с правоохранительными органами.

По результатам расследования общественность уведомят дополнительно. Ведомство призвало распространять только проверенную информацию из официальных источников.