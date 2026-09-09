В сети пишут о скандале с ТЦК возле школы в Днепре: что говорят в военкомате

Последствия для школы и полиции

Директор гимназии Ирина Нестеренко сообщила, что распыленный газ попал в зону, где дети находились на уроке. Родители после инцидента забрали школьников домой.

В больницы ученики не обращались, при этом одна из учительниц получила царапины.

В полиции отмечают, что целенаправленного опрыскивания детей не было, а газ из баллончика понесло ветром во время преследования мужчины.

В настоящее время на территории учреждения работает следственная группа, которая опрашивает свидетелей и работников гимназии.

Версия военнослужащих

По данным областного ТЦК и СП, 9 сентября группа оповещения вместе с правоохранителями остановила мужчину призывного возраста для проверки документов.

Гражданин отказался предоставлять их, упал на землю и начал кричать.

После этого на место происшествия начали совпадать прохожие, в том числе мужчины и женщины с детьми.

В ТЦК отмечают, что гражданские вели себя агрессивно и угрожали военным. Чтобы избежать эскалации, группа решила уехать.

В военкомате утверждают, что перечный газ применили именно гражданские из толпы в сторону служебного автомобиля, когда военные садились внутрь.

По этому факту назначено служебное расследование, после которого планируется обращение в полицию.