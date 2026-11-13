"Сильно замедлились": в ДШВ оценили темпы продвижения армии РФ

Темпы продвижения русских войск на фронте существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами войны. Несмотря на продолжение наступательных действий, противник не демонстрирует стремительных оперативных успехов, позволяющих ему быстро развивать наступление.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Отвечая на вопрос о постепенном захвате украинских территорий российскими войсками, командующий подчеркнул, что нынешнюю ситуацию не следует сравнивать с периодами интенсивного наступления.

"Он очень сильно замедлился", - отметил Апостол, говоря о российском наступлении.

По его мнению, одной из причин замедления являются значительные потери противника, влияющие на способность российских подразделений поддерживать интенсивность боевых действий.

Командующий также обратил внимание, что захват отдельных небольших позиций долгое время не обязательно означает достижение оперативного успеха.

"Если он за месяц возьмет одну посадку, это не есть какой-то оперативный успех, на котором можно что-то развивать", - пояснил Апостол.

В то же время командующий признал, что российская армия продолжает использовать преимущество в человеческих ресурсах для поддержки наступательных действий.

В то же время командир 82 Буковинской бригады ДШВ Егор Ноздряков подчеркнул, что на участке фронта, за который отвечает его бригада, отсутствует инфильтрация врага.