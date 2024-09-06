ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети пишут, будто бы работники ТЦК избили мужчину в Харькове: реакция омбудсмена

Пятница 06 сентября 2024 17:20
UA EN RU
В сети пишут, будто бы работники ТЦК избили мужчину в Харькове: реакция омбудсмена Лубинец отреагировал на избиение мужчины в Харькове (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Ирина Костенко

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на публикацию в социальных сетях видео, на котором будто бы сотрудники ТЦК и СП избили мужчину в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую публикацию чиновника в Telegram.

Что именно сообщил Лубинец

"В Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину", - написал омбудсмен.

Он добавил, что для подтверждения или опровержения информации, распространенной в средствах массовой информации, его представительница в Харьковской области Оксана Червякова:

  • прорабатывает соответствующий вопрос
  • направила письмо Харьковскому ОТЦК и СП (с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки)

"Отмечу, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека - необходима надлежащая реакция и ответственность", - подытожил Лубинец.

В сети пишут, будто бы работники ТЦК избили мужчину в Харькове: реакция омбудсмена

Пост Лубинца (t.me/dmytro_lubinetzs)

Он также обнародовал видео, о котором идет речь.

Напомним, 5 сентября Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жительница Закарпатской области. Она утверждала, будто бы ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК.

Лубинец подчеркнул, что направил запрос генпрокурору для установления обстоятельств смерти мужчины. Впоследствии выяснилось, якобы смерть мобилизованного мужчины произошла из-за болезни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Война в Украине Дмитрий Лубинец Мобилизация в Украине
NEWS
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ