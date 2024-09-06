У мережі пишуть, нібито працівники ТЦК побили чоловіка в Харкові: реакція омбудсмена

Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на публікацію в соціальних мережах відео, на якому буцімто працівники ТЦК та СП побили чоловіка в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис посадовця у Telegram.

Що саме повідомив Лубінець

"У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка", - написав омбудсмен.

Він додав, що для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, його представниця у Харківській області Оксана Червякова:

опрацьовує відповідне питання

направила лист до Харківського ОТЦК та СП (з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки)

"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини - необхідна належна реакція та відповідальність", - підсумував Лубінець.

Допис Лубінця (t.me/dmytro_lubinetzs)

Він також оприлюднив відео, про яке йдеться.