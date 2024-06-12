В Житомире группа мужчин пыталась выбить дверь в квартиру военного: что им грозит
В Житомире в квартиру, где проживает семья военнослужащего, пытались проникнуть трое незнакомых мужчин. Они вошли в подъезд и пытались выбить дверь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.
Как отмечается в сообщении согласно записи домовой видеокамеры, трое мужчин беспрепятственно набрали код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.
"Злоумышленники не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в квартиру", - отмечают в прокуратуре.
В настоящее время идет установление лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении семьи военнослужащего.
"Санкция указанной статьи предусматривает наказание, в частности, ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет", - говорится в сообщении.
Фото: трое мужчин, пытавшихся проникнуть в квартиру военнослужащего (zhit.gp.gov)
Напомним, недавно в Киеве мужчины с пророссийской позицией напали на волонтерку и жену военного, избив ее. Известно, что это произошло после прощания с боевым медиком Ириной Цыбух.
Также в Киеве произошел инцидент с избиением военной осенью прошлого года. Его избили в отделении полиции.
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