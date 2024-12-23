В сети пишут об атаке дронов на крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский"

Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" был атакован. 22 декабря по нему ударили беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram .

По информации Telegram-канала, утром 22 декабря Ростовскую область атаковали ракеты и дроны. По меньшей мере четыре беспилотника, вероятно, ударили по территории военного полигона "Кадамовский" в поселке Персиановский.

"В результате атаки на складе с боеприпасами на полигоне начался пожар и детонация. О пострадавших неизвестно", - уточняет ASTRA.

Возле полигона также дислоцируется российская 150-я мотострелковая дивизия.

Также источники канала в экстренных службах Ростовской области рассказали, что над военным аэродромом в городе Миллерово якобы была сбита ракета.

При этом, как пишет ASTRA, из-за атаки дронов в Ростовской области была повреждена линия электропередач.