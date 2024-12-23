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В сети пишут об атаке дронов на крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский"

Ростовская область, Понедельник 23 декабря 2024 16:10
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В сети пишут об атаке дронов на крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский" Иллюстративное фото: в России атаковали военный полигон "Кадамовский" (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" был атакован. 22 декабря по нему ударили беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

По информации Telegram-канала, утром 22 декабря Ростовскую область атаковали ракеты и дроны. По меньшей мере четыре беспилотника, вероятно, ударили по территории военного полигона "Кадамовский" в поселке Персиановский.

"В результате атаки на складе с боеприпасами на полигоне начался пожар и детонация. О пострадавших неизвестно", - уточняет ASTRA.

Возле полигона также дислоцируется российская 150-я мотострелковая дивизия.

Также источники канала в экстренных службах Ростовской области рассказали, что над военным аэродромом в городе Миллерово якобы была сбита ракета.

При этом, как пишет ASTRA, из-за атаки дронов в Ростовской области была повреждена линия электропередач.

Атака на Ростовскую область

Напомним, вчера, 22 декабря, жители Ростовской области жаловались на взрывы. При этом местные власти утверждали, что регион находился под "комбинированной атакой".

При этом российские власти утверждали, что потерь и повреждений в результате такой атаки якобы нет.

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