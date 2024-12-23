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У мережі пишуть про атаку дронів на найбільший військовий полігон РФ "Кадамовський"

Ростовська область, Понеділок 23 грудня 2024 16:10
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У мережі пишуть про атаку дронів на найбільший військовий полігон РФ "Кадамовський" Ілюстративне фото: у Росії атакували військовий полігон "Кадамовський" (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

Найбільший російський військовий полігон "Кадамовський" був атакований. 22 грудня по ньому вдарили безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, вранці 22 грудня Ростовську область атакували ракети і дрони. Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіанівський.

"Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Про постраждалих невідомо", - уточнює ASTRA.

Біля полігону також дислокується російська 150-та мотострілецька дивізія.

Також джерела каналу в екстрених службах Ростовської області розповіли, що над військовим аеродромом у місті Міллерово нібито було збито ракету.

При цьому, як пише ASTRA, через атаку дронів у Ростовській області було пошкоджено лінію електропередач.

Атака на Ростовську область

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, жителі Ростовської області скаржилися на вибухи. При цьому місцева влада стверджувала, що регіон перебував під "комбінованою атакою".

При цьому російська влада стверджувала, що втрат і пошкоджень унаслідок такої атаки нібито немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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