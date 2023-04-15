Mercedes перестала сотрудничать с Молдовой из-за возможного реэкспорта автомобилей в РФ

Mercedes-Benz официально не будет больше работать в Молдове. Это произошло из-за возможного реэкспорта автомобилей в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дистрибьютора Mercedes-Benz в Молдове, которое приводит Autoblog.

"В настоящее время Grand Premium SRL больше не является нашим дистрибьютором в республике Молдова", - говорится в сообщении.

Официальный дилер немецкого автопроизводителя изучает возможности, как обеспечить сервисную поддержку на рынке в Молдове.

Autoblog пишет, что ситуация также будет связана с возможным вывозом новых автомобилей и запчастей за пределы страны. Сообщалось, что были случаи поставок автомобилей в РФ.

Grand Premium был единственным официальным дистрибьютором марки Mercedes-Benz в Молдавии. С декабря 2007 года начала свою деятельность, подписав прямой контракт с Mercedes-Benz.