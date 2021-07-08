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Запобіжний захід Медведчуку: рішення суду буде завтра

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Київ, Четвер 08 липня 2021 22:26
Запобіжний захід Медведчуку: рішення суду буде завтра Фото: Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді нардеп (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати та оголосив перерву до завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове засідання.

Як оголосив суддя Печерського райсуду, рішення щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку оголосять орієнтовно о 8:30 ранку.

Сторона обвинувачення просить суд продовжити запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці. Наразі підозрюваний у державній зраді нардеп перебуває під домашнім арештом.

Захист нардепа виступає проти клопотання прокуратури, а також адвокати заявляли відвід судді Вовку, але безрезультатно.

Сьогоднішнє засідання суду тривало понад 12 годин.

Нагадаємо, напередодні суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука.

Більше про розслідування стосовно нардепа читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".

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