Мера пресечения Медведчуку: решение суда будет завтра

Печерский районный суд Киева сегодня не принял решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Судья Сергей Вовк ушел в совещательную комнату и объявил перерыв до завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание .

Как объявил судья Печерского райсуда, решение о продлении меры пресечения Медведчуку объявят ориентировочно в 8:30 утра.

Сторона обвинения просит суд продлить меру пресечения Медведчуку еще на два месяца. Сейчас подозреваемый в государственной измене нардеп находится под домашним арестом.

Защита нардепа выступает против ходатайства прокуратуры, а также адвокаты заявляли отвод судье Вовку, но безрезультатно.

Сегодняшнее заседание суда длилось более 12 часов.