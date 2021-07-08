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Мера пресечения Медведчуку: решение суда будет завтра

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Киев, Четверг 08 июля 2021 22:26
Мера пресечения Медведчуку: решение суда будет завтра Фото: Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене нардеп (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева сегодня не принял решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Судья Сергей Вовк ушел в совещательную комнату и объявил перерыв до завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.

Как объявил судья Печерского райсуда, решение о продлении меры пресечения Медведчуку объявят ориентировочно в 8:30 утра.

Сторона обвинения просит суд продлить меру пресечения Медведчуку еще на два месяца. Сейчас подозреваемый в государственной измене нардеп находится под домашним арестом.

Защита нардепа выступает против ходатайства прокуратуры, а также адвокаты заявляли отвод судье Вовку, но безрезультатно.

Сегодняшнее заседание суда длилось более 12 часов.

Напомним, накануне суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.

Больше о расследовании в отношении нардепа читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".

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Виктор Медведчук мера пресечения Суд
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