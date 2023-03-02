RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэра Полтавы приговорили за организацию растраты более полумиллиона гривен

Фото: мэр Полтавы Александр Мамай (zmist-tech-space)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 марта, мэр Полтавы был приговорен за организацию растраты более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Мамае.

Сегодня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Полтавским городским головой.

Согласно вышеуказанному соглашению суд признал Мамая виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тысяч гривен ущерба.

В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что мэр Полтавы, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человека, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в доме городского головы и его близкого окружения.

Для выплаты указанным лицам зарплаты, должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к заданию местного бюджета более полумиллиона гривен убытков.

Учитывая, что мэр города возместил причиненный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год.

Однако на основании ст. 75 УК Украины суд уволил Мамая от наказания с испытательным сроком в 1 год.

Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - "Армия дронов" 2 миллиона гривен.

Вместе с тем другие обвиняемые по делу, а именно два исполнителя и два пособника в растрате средств, также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые также утверждены судом. В соответствии с соглашением им назначено такое же наказание.

Напомним, в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Тогда его обвиняли в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваНАБУМамай АлександрСАПСуд