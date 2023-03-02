Мэра Полтавы приговорили за организацию растраты более полумиллиона гривен

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Мамае.

Сегодня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Полтавским городским головой.

Согласно вышеуказанному соглашению суд признал Мамая виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тысяч гривен ущерба.

В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что мэр Полтавы, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человека, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в доме городского головы и его близкого окружения.

Для выплаты указанным лицам зарплаты, должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к заданию местного бюджета более полумиллиона гривен убытков.

Учитывая, что мэр города возместил причиненный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год.

Однако на основании ст. 75 УК Украины суд уволил Мамая от наказания с испытательным сроком в 1 год.

Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - "Армия дронов" 2 миллиона гривен.

Вместе с тем другие обвиняемые по делу, а именно два исполнителя и два пособника в растрате средств, также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые также утверждены судом. В соответствии с соглашением им назначено такое же наказание.