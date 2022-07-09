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Чи викладатимуть російську мову в школах: відповідь омбудсмена

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Київ, Субота 09 липня 2022 17:27
Чи викладатимуть російську мову в школах: відповідь омбудсмена Фото: омбудсмен з питань освіти Сергій Горбачов (facebook com Education Ombudsman Sergii Gorbachov)
Автор: Сергей Новиков

В Україні немає прямої заборони на вивчення російської мови в школах, тому її продовжать викладати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю омбудсмена з питань освіти Сергія Горбачова для "Детектор медіа".

За його словами, він не проти того, щоб етнічні росіяни могли вивчати російську мову в школах.

"Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами і звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні? Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних навчальних закладах мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою", - зазначив він.

Що стосується кафедр російської мови на філологічних факультетах, то тут залежить від політики вишу.

"Не знаю, будемо дивитися. Нещодавно в ЗМІ вже бачив повідомлення про закриття кафедри російської мови та історії російської літератури в Харківському національному університеті імені Каразіна. В університеті діятиме кафедра слов'янської філології", - зазначив він і додав, що виші формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів.

Нагадаємо, в червні російську мову заборонили в школах Миколаєва, у тому числі факультативне вивчення в установах комунальної власності.

До цього стало відомо, що житомирські школи не набиратимуть дітей у класи з вивченням російської мови.

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