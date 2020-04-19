ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мер райцентру Тернопільської області одужав від коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 18:26
Мер райцентру Тернопільської області одужав від коронавірусу
Фото: Андрій Старух (www.facebook.com)

Повторний аналіз показав негативний результат тесту на COVID

Мер Монастириська Андрій Старух, де зафіксований найбільший спалах коронавірусу в Тернопільській області, вилікувався від цієї хвороби. Про це він повідомив в Facebook.

Старух зазначив, що повторний аналіз показав негативний результат тесту на COVID.

"Дякую сімейному лікарю, працівникам баклабораторії, працівникам лікарні та поліклініки, всім медичним працівникам. Весь цей час ви, незважаючи на неймовірні навантаження, небезпеку, яку несе COVID-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому", - написав Старух.

Він також додав, що хвороба проходила легко і не зачепила інших членів його сім'ї. У чиновника виявили коронавірус 31 березня. Підвищеної температури у нього не було.

Нагадаємо, через порушення карантину на Великдень через тиждень може бути спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську Донецької області.

У Міністерстві внутрішніх справ попереджали, якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавірусу.

В Одеській області кількість хворих на COVID-19 перевищила 120 Немає достатніх знань: у Китаї відповіли на заяви про штучне створення коронавірусу
Новини України Тернопольская областьКоронавірус
News
On Top