Мер райцентру Тернопільської області одужав від коронавірусу

Фото: Андрій Старух (www.facebook.com)

Повторний аналіз показав негативний результат тесту на COVID

Мер Монастириська Андрій Старух, де зафіксований найбільший спалах коронавірусу в Тернопільській області, вилікувався від цієї хвороби. Про це він повідомив в Facebook.

Старух зазначив, що повторний аналіз показав негативний результат тесту на COVID.

"Дякую сімейному лікарю, працівникам баклабораторії, працівникам лікарні та поліклініки, всім медичним працівникам. Весь цей час ви, незважаючи на неймовірні навантаження, небезпеку, яку несе COVID-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому", - написав Старух.

Він також додав, що хвороба проходила легко і не зачепила інших членів його сім'ї. У чиновника виявили коронавірус 31 березня. Підвищеної температури у нього не було.

Нагадаємо, через порушення карантину на Великдень через тиждень може бути спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську Донецької області.

У Міністерстві внутрішніх справ попереджали, якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавірусу.