Мэр райцентра Тернопольской области выздоровел от коронавируса
Фото: Андрей Старух (www.facebook.com)
Повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID
Мэр Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Тернопольской области, вылечился от этой болезни. Об этом он сообщил в Facebook.
Старух отметил, что повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID.
"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному", - написал Старух.
Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи. У чиновника обнаружили коронавирус 31 марта. Повышенной температуры у него не было.
Напомним, из-за нарушения карантина на Пасху через неделю может быть
вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске Донецкой области.
В Министерстве внутренних дел предупреждали,
если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.
Визначити мову
Азербайджанська
Албанська
Амхарська
Англійська
Арабська
Африкаанс
Баскська
Бенгальська
Білоруська
Бірманська
Болгарська
Боснійська
В'єтнамська
Валлійська
Вірменська
Гавайська
Гаїтянська креольська
Ґалісійська
Гінді
Грецька
Грузинська
Ґуджаратська
Данська
Есперанто
Естонська
Зулу
Іврит
Ігбо
Ідиш
Індонезійська
Ірландська
Ісландська
Іспанська
Італійська
Йоруба
Казахська
Камбоджійська
Каннада
Каталанська
Киргизька
Китайська Спрощ
Китайська Трад
Корейська
Корсиканська
Курдська
Кхоса
Лаоська
Латинська
Латиська
Литовська
Люксембурзька
Македонська
Малагасійська
Малайська
Малаялам
Мальтійська
Маорі
Маратхі
Монгольська
Непальська
Нідерландська
Німецька
Норвезька
Панджабська
Перська
Польська
Португальська
Пушту
Російська
Румунська
Самоанська
Себуано
Сербська
Сесото
Сингальська
Сіндхі
Словацька
Словенська
Сомалі
Суахілі
Сунданська
Таджицька
Тайська
Тамільська
Телуґу
Турецька
Угорська
Узбецька
Українська
Урду
Філіппінська
Фінська
Французька
Фризька
Хауса
Хмонг
Хорватська
Чеська
Чичева
Шведська
Шона
Шотландська (Ґельська)
Яванська
Японська
Азербайджанська
Албанська
Амхарська
Англійська
Арабська
Африкаанс
Баскська
Бенгальська
Білоруська
Бірманська
Болгарська
Боснійська
В'єтнамська
Валлійська
Вірменська
Гавайська
Гаїтянська креольська
Ґалісійська
Гінді
Грецька
Грузинська
Ґуджаратська
Данська
Есперанто
Естонська
Зулу
Іврит
Ігбо
Ідиш
Індонезійська
Ірландська
Ісландська
Іспанська
Італійська
Йоруба
Казахська
Камбоджійська
Каннада
Каталанська
Киргизька
Китайська Спрощ
Китайська Трад
Корейська
Корсиканська
Курдська
Кхоса
Лаоська
Латинська
Латиська
Литовська
Люксембурзька
Македонська
Малагасійська
Малайська
Малаялам
Мальтійська
Маорі
Маратхі
Монгольська
Непальська
Нідерландська
Німецька
Норвезька
Панджабська
Перська
Польська
Португальська
Пушту
Російська
Румунська
Самоанська
Себуано
Сербська
Сесото
Сингальська
Сіндхі
Словацька
Словенська
Сомалі
Суахілі
Сунданська
Таджицька
Тайська
Тамільська
Телуґу
Турецька
Угорська
Узбецька
Українська
Урду
Філіппінська
Фінська
Французька
Фризька
Хауса
Хмонг
Хорватська
Чеська
Чичева
Шведська
Шона
Шотландська (Ґельська)
Яванська
Японська
Звукова функція обмежена 200 символами