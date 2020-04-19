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Мэр райцентра Тернопольской области выздоровел от коронавируса

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 18:26
Мэр райцентра Тернопольской области выздоровел от коронавируса
Фото: Андрей Старух (www.facebook.com)

Повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID

Мэр Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Тернопольской области, вылечился от этой болезни. Об этом он сообщил в Facebook.

Старух отметил, что повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID.

"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному", - написал Старух.

Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи. У чиновника обнаружили коронавирус 31 марта. Повышенной температуры у него не было.

Напомним, из-за нарушения карантина на Пасху через неделю может быть вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске Донецкой области.

В Министерстве внутренних дел предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.

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