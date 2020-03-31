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У Тернопільській обл. коронавірусом заразився мер одного з міст

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 23:29
У Тернопільській обл. коронавірусом заразився мер одного з міст
Фото: Андрій Старух (www.facebook.com)

У голова Монастирської міськради виявили COVID-19

Міський голова Монастириська, що у Тернопільській області, Андрій Старух заразився коронавірусом. Про це мер міста повідомив на своїй сторінці у Facebook.

До слова, захворюваність на COVID-19 у цьому містечку найвища у всій області. Як повідомив Старух, він отримав підтвердження про те, що заразився, за результатами лабораторного аналізу.

"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на COVID -19. В мого заступника - Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий", - зазначив мер.

Він також уточнив, що останній місяць почувався добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Його дружина та син почуваються нормально.

"Ми мусимо ходити на роботу щоб ви могли залишитися вдома. Тепер маю двотижневу самоізоляцію", - резюмував він.

У Тернопільській обл. коронавірусом заразився мер одного з міст

Нагадаємо, у Тернопільській області протягом дня, 31 березня, виявили 20 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість інфікованих у регіоні збільшилася до 98 осіб. Найбільша кількість випадків у Монастириському районі - 76 випадків, з них 1 - летальний.

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