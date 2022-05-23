ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер окупованого Херсона назвав кількість зниклих безвісти городян

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 23 травня 2022 09:28
Мер окупованого Херсона назвав кількість зниклих безвісти городян Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області переважно пропадають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. У регіоні було близько 250 зниклих безвісти, при цьому 70 з них вже вдалося звільнити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.

Мер Херсона припустив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.

"Я не спілкувався з тими людьми, які пройшли будь-які тортури, але люди таке переказують", - заявив він.

При цьому він додав, що в місті також немає фільтраційних таборів.

"Фільтраційні табори діють, коли люди їдуть у бік Криму - про це чув", - заявив Колихаєв.

За словами мера Херсона, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються щодо своїх знайомих або близьких.

"За статистикою, у нас було понад 250 зниклих. З них 70 були звільнені. Що сталося з іншими, мені важко сказати. Але намагаємося тримати зв'язок з тими, хто залишив свої контакти, щоб дізнатися, чи повернулися їхні близькі додому", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника"Суспільне".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення