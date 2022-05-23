Мер окупованого Херсона назвав кількість зниклих безвісти городян

У Херсонській області переважно пропадають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. У регіоні було близько 250 зниклих безвісти, при цьому 70 з них вже вдалося звільнити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.

Мер Херсона припустив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.

"Я не спілкувався з тими людьми, які пройшли будь-які тортури, але люди таке переказують", - заявив він.

При цьому він додав, що в місті також немає фільтраційних таборів.

"Фільтраційні табори діють, коли люди їдуть у бік Криму - про це чув", - заявив Колихаєв.

За словами мера Херсона, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються щодо своїх знайомих або близьких.

"За статистикою, у нас було понад 250 зниклих. З них 70 були звільнені. Що сталося з іншими, мені важко сказати. Але намагаємося тримати зв'язок з тими, хто залишив свої контакти, щоб дізнатися, чи повернулися їхні близькі додому", - додав він.