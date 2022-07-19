Українські сили збили російський винищувач в районі Нової Каховки
Українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.
"Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - додали в командуванні повітряних військ.
Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські сили збили 220 російських військових літаків.
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