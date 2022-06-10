Мер Миколаєва сказав, Чи є проросійські настрої в місті

У Миколаєві люди ніколи не любили саму Росію. Але жителі міста симпатизували Радянському союзу, тому що в цей час працювали заводи.

"Майже 100 тисяч жителів, тобто 20% населення, були зайняті у виробництві кораблів - кораблебудуванні і суміжних з ним галузях. У Миколаєві зроблені майже усі авіаносці Радянського союзу. Цей крейсер "Москва", який ми потопили, також був побудований в місті Миколаїв", - заявив він.

Сєнкевич підкреслив, що дуже багато військових і продовольчих кораблів були побудовані в Миколаєві і люди цим пишалися.

"Після розвалу Радянського союзу росіяни через підконтрольні їм компанії викупили ці заводи і зруйнували їх. І люди не змогли зв'язати інформацію, що Росія - Це не країна, яка є нащадком Союзу, а це країна, яка фактично зруйнувала Миколаїв", - підкреслив мер.

За його словами, жителі Миколаєва продовжили любити Росію як нащадка Радянського союзу, тому що РФ продовжує використовувати у себе як свою емблему Червону зірку.

"Але ми бачимо, що до людей приходить розуміння, що Росія - це погано", - заявив мер.

Він підкреслив, що до війни на Донбасі в Миколаївській міськраді 2/3 депутатів - це були представники Партії регіонів, а у 2015 році половина депутатського корпусу без одного депутата - це була партія "Опозиційний блок".

"За результатами останніх виборів пройшли 17 депутатів від ОПЗЖ – це третина міськради мінус одна людина. Тобто було 2/3, потім половина, третина. І я думаю, що ця кількість буде зменшуватися. Особливо зараз, коли Росія напала на Україну і обстрілює Миколаїв", - додав Сєнкевич.

Він переконаний, що у людей змінилося ставлення до Росії і вона більше не нащадок Радянського союзу, а вбивця, яка винищують і ненавидять українців.

"Тому що ми більш працьовиті, тому що ми не очікуємо манни небесної, тому що ми не хочемо царя. Тому що ми впроваджуємо зміни, і коли нам не подобається президент, ми його змінюємо, а не президент змінює мізки наших людей", - додав він.