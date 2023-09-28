Причастен к массовым пыткам. СБУ объявила полковнику-"кадыровцу" о подозрении

Службу безопасности Украины собрала доказательную базу на российского полковника-"кадыровца" Зелимхана Агмерзоева, причастного к массовым пыткам пленных и мирных жителей в захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Злоумышленник является командиров 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской республике.

По данным правоохранителей, после захвата Мелитопольского района Запорожской области этот "кадыровец" сформировал и возглавил карательные отряды, проводившие репрессии на территории общины.

"По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов", - рассказали в СБУ.

Также отмечается, что во время пыток этот российский полковник лично звонил по телефону близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.

В частности, было задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, попавшего в плен к врагам во время боев на южном фронте. Угрожал, что в случае неуплаты денег пленник будет покалечен или убит.

"Кроме этого, фигурант требовал 20 тыс. долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательство и отпустить потерпевших домой", - указывается в публикации.

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Российский полковник-"кадыровец" Зелимхан Агмерзоев причастен к пыткам пленных и мирных жителей в Запорожской области (фото: t.me/SBUkr)

Также в Службе добавили, что сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению "кадыровца" к ответственности за преступления против Украины.

"Злоумышленник будет найден и наказан вне зависимости от времени и места его пребывания", - подчеркнули в СБУ.

Пытки и военные преступления оккупантов

Напомним, ранее специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе рассказал, что российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.