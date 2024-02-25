Мэр Лондона призвал власти Британии конфисковать имущество "друзей Путина"

Хан призвал министров "срочно принять меры" для конфискации и последующей продажи имущества, которое было приобретено "друзьями Путина", и направить эти средства на помощь тем, кто в этом нуждается.

Согласно анализу мэрии Лондона, если продать имущество стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов, - ред.), которое, по данным Transparency International, в 2022 году было приобретено россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, это обеспечило бы достаточное финансирование для строительства более 4 тыс. недорогих жилых домов.

"Это может включать предоставление доступного жилья некоторым украинцам, для которых Лондон стал домом после выезда из Украины из-за вторжения Путина", - отметил Хан.