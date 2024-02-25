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Мэр Лондона призвал власти Британии конфисковать имущество "друзей Путина"

Фото: Мэр Лондона Садик Хан (flickr.com/eastlondonmosque)
Автор: Карина Левицкая

Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство конфисковать имущество приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину граждан РФ в Британии, а средства направить на строительство жилья для нуждающихся, в частности для украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Хан призвал министров "срочно принять меры" для конфискации и последующей продажи имущества, которое было приобретено "друзьями Путина", и направить эти средства на помощь тем, кто в этом нуждается.

Согласно анализу мэрии Лондона, если продать имущество стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов, - ред.), которое, по данным Transparency International, в 2022 году было приобретено россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, это обеспечило бы достаточное финансирование для строительства более 4 тыс. недорогих жилых домов.

"Это может включать предоставление доступного жилья некоторым украинцам, для которых Лондон стал домом после выезда из Украины из-за вторжения Путина", - отметил Хан.

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