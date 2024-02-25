Мер Лондона закликав владу Британії конфіскувати майно "друзів Путіна"

Хан закликав міністрів "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.

Згідно з аналізом мерії Лондона, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,3 млрд доларів, - ред.), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.

"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - зауважив Хан.