Мэр Лондона призвал власти Британии конфисковать имущество "друзей Путина"
Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство конфисковать имущество приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину граждан РФ в Британии, а средства направить на строительство жилья для нуждающихся, в частности для украинских беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Хан призвал министров "срочно принять меры" для конфискации и последующей продажи имущества, которое было приобретено "друзьями Путина", и направить эти средства на помощь тем, кто в этом нуждается.
Согласно анализу мэрии Лондона, если продать имущество стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов, - ред.), которое, по данным Transparency International, в 2022 году было приобретено россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, это обеспечило бы достаточное финансирование для строительства более 4 тыс. недорогих жилых домов.
"Это может включать предоставление доступного жилья некоторым украинцам, для которых Лондон стал домом после выезда из Украины из-за вторжения Путина", - отметил Хан.
Санкции Великобритании против России
Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения борьбы с компаниями, уклоняющимися от санкций против России.
Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.
Кроме этого, правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.
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