Мер Лондона закликав владу Британії конфіскувати майно "друзів Путіна"

Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно наближених до російського диктатора Володимира Путіна громадян РФ у Британії, а кошти спрямувати на будівництво житла для нужденних, зокрема для українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Хан закликав міністрів "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.

Згідно з аналізом мерії Лондона, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,3 млрд доларів, - ред.), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.

"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - зауважив Хан.