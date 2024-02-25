Мер Лондона закликав владу Британії конфіскувати майно "друзів Путіна"
Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно наближених до російського диктатора Володимира Путіна громадян РФ у Британії, а кошти спрямувати на будівництво житла для нужденних, зокрема для українських біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Хан закликав міністрів "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.
Згідно з аналізом мерії Лондона, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,3 млрд доларів, - ред.), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.
"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - зауважив Хан.
Санкції Великобританії проти Росії
Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.
Також Великобританія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.
Крім цього, уряд Великобританії представив закон, що передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.
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