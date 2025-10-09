ua en ru
Мэр Конотопа намекнул на удар по поезду на Черниговщине: УЗ опровергает

Конотоп, Четверг 09 октября 2025 14:04
Мэр Конотопа намекнул на удар по поезду на Черниговщине: УЗ опровергает Фото: УЗ опровергла удар по поезду (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на вражеский удар по поезду на Черниговщине. Железнодорожники опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Конотопа и "Укрзализныцю".

Мэр Конотопа сегодня днем на своей официальной Telegram-странице опубликовал пост в котором намекнул, что российские оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому поезду в Черниговской области.

"Халимоново... Поезд... Люди...", - написал Семенихин.

Однако, по словам "Укрзализныци", распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.

"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци", - отметили железнодорожники.

Удары по Украине

Заметим, что 7 октября россияне атаковали дронами Нежинский район на Черниговщине - под удар попала территория вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин".

До этого, 4 октября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка остался обесточенным. Также россияне оставили Шостку без воды и газа из-за ударов по инфраструктуре.

В тот же день оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке и поезду "Шостка-Киев" - сообщалось о пострадавших.

