Мэр Конотопа намекнул на удар по поезду на Черниговщине: УЗ опровергает

Мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на вражеский удар по поезду на Черниговщине. Железнодорожники опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Конотопа и "Укрзализныцю ".

Мэр Конотопа сегодня днем на своей официальной Telegram-странице опубликовал пост в котором намекнул, что российские оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому поезду в Черниговской области.

"Халимоново... Поезд... Люди...", - написал Семенихин.

Однако, по словам "Укрзализныци", распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.

"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци", - отметили железнодорожники.