Мэр Конотопа намекнул на удар по поезду на Черниговщине: УЗ опровергает
Мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на вражеский удар по поезду на Черниговщине. Железнодорожники опровергли эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Конотопа и "Укрзализныцю".
Мэр Конотопа сегодня днем на своей официальной Telegram-странице опубликовал пост в котором намекнул, что российские оккупанты в очередной раз ударили по гражданскому поезду в Черниговской области.
"Халимоново... Поезд... Люди...", - написал Семенихин.
Однако, по словам "Укрзализныци", распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.
"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци", - отметили железнодорожники.
Удары по Украине
Заметим, что 7 октября россияне атаковали дронами Нежинский район на Черниговщине - под удар попала территория вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин".
До этого, 4 октября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка остался обесточенным. Также россияне оставили Шостку без воды и газа из-за ударов по инфраструктуре.
В тот же день оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке и поезду "Шостка-Киев" - сообщалось о пострадавших.