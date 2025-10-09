ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мэр Конотопа объяснил, что имел в виду в своем посте об атаке на пассажирский поезд

Четверг 09 октября 2025 15:22
UA EN RU
Мэр Конотопа объяснил, что имел в виду в своем посте об атаке на пассажирский поезд Фото: мэр Конотопа Артем Семенихин (facebook.com/Semenikhin)
Автор: Катерина Гончарова, Ірина Глухова

Мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил, что удар российским беспилотником пришелся не по пассажирскому поезду, а по локомотиву рядом с ним. Людей успели эвакуировать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Артем Семенихин.

"Прошу СМИ внимательнее читать, что я пишу. Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили шахедом. Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", - сказал мэр Конотопа.

По его словам, попадание было в локомотив рядом с пассажирским поездом. О пострадавших пока не сообщается.

Что предшествовало

Ранее Семенихин опубликовал в своем официальном Telegram-канале короткое сообщение: "Халимоново... Поезд... Люди...", что расценили как намек на удар по гражданскому поезду в Черниговской области.

В то же время в "Укрзализныце" заявили, что информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности, и призвали доверять только официальным источникам.

"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах 'Укрзализныци'", - отметили в компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Сумская область Конотоп Война в Украине
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны