Мер Конотопа пояснив, що мав на увазі у своєму пості про атаку на пасажирський потяг
Мер Конотопа Артем Семеніхін уточнив, що удар російським безпілотником прийшовся не по пасажирському потягу, а по локомотиву поруч із ним. Людей встигли евакуювати.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Артем Семеніхін.
"Прошу ЗМІ уважніше читати, що я пишу. Я не писав, що удари були в сам потяг. Людей встигли вивезти. Удар прийшовся на сусідній з пасажирським потягом локомотив. Вдарили шахедом. Удар був схожий на той, який був в Шостці напередодні", - сказав мер Конотопа.
За його словами, влучання було в локомотив поруч із пасажирським потягом. Про постраждалих поки не повідомляється.
Що передувало
Раніше Семеніхін опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі коротке повідомлення: "Халімоново… Потяг… Люди…", що розцінили як натяк на удар по цивільному потягу в Чернігівській області.
Водночас в "Укрзалізниці" заявили, що інформація про влучання у пасажирський потяг у Чернігівській області не відповідає дійсності, та закликали довіряти лише офіційним джерелам.
"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах 'Укрзалізниці'", - зазначили у компанії.