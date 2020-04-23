Мер Івано-Франківська уточнив, за що хотів вивезти ромів із міста

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що доручив вивезти з міста тих ромів, які порушують карантин. Про це він заявив в ефірі місцевого радіо, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, у вчорашній заяві не було дискримінації.

"Мова йшла про конкретних осіб, які більше місяця не дотримувалися карантину. Люди неодноразово зверталися на 102, що деякі особи чіплялися до людей, вимагали кошти, були без масок. Більш того, проживали у Привокзальному сквері. Це при тому, що постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не лише проживати у скверах, а гуляти в скверах і збиратися більше двох осіб в одному місці", - заявив Марцінків.

Він додав, що поліція сама зверталася з проханням надати транспорт, щоб доставити додому прописаних в Закарпатській області ромів.

Нагадаємо, вчора розгорівся скандал після того, як Марцінків доручив вивезти всіх ромів з Івано-Франківська.

Після цього на мера завели кримінальну справу.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національною поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою", - підкреслив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.