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Під Києвом ворог скутий, резерви для наступу відсутні, - керівник Київської ОВА

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 03:13
Під Києвом ворог скутий, резерви для наступу відсутні, - керівник Київської ОВА Олександр Павлюк, керівник Київської ОВА (Фото: nv, ua)
Автор: Константин Широкун

Сили ворога зупинені під Києвом. Але російська армія шукає шляхи для наступу, і збирає нові резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Павлюка, керівника Київської обласної Військової адміністрації.

За його словами, ЗСУ своїми діями постійно сковують ворога, проводять наступальні операції. Останнім часом на київському напрямку зберігається паритет. За даними українських Збройних сил, противник чекає резерви.

"Київ-дуже велика проблема для противника, він зробить все, щоб сюди зайти", - зазначив керівник Київської ОВА.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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