Мэр Борисполя пошел служить в ВСУ

Городской голова Борисполя Киевской области Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Самое главное для нас сегодня - одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины", - написал Борисенко.
Он подчеркнул, что на замену погибшим и раненым должны приходить новые люди, не важно кто - депутаты, водители или механики.
Кто возглавит город, пока неизвестно.
Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.
В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.
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