Мэр Борисполя пошел служить в ВСУ

"Самое главное для нас сегодня - одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины", - написал Борисенко.

Он подчеркнул, что на замену погибшим и раненым должны приходить новые люди, не важно кто - депутаты, водители или механики.

Кто возглавит город, пока неизвестно.

Фото: мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ (facebook.com/borysenkoboryspil)

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.